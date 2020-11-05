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Hikmet Çiftçi’nin Türkiye’yi seçtiği unutuldu, kulübe ceza geldi

Türkiye U21 milli futbolcusu Hikmet Çiftçi'nin formasını giydiği Kaiserslautern, kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Güncellenme: 21:25, 05/11/2020
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Hikmet Çiftçi’nin Türkiye’yi seçtiği unutuldu, kulübe ceza geldi

Almanya 3’üncü Lig’de geçtiğimiz ay oynanan Wiesbaden-Kaiserslautern müsabakasında deplasman ekibi, “En az 4 Alman U23 futbolcusu kadroda bulundurma” kuralına aykırılık nedeniyle 4 bin Euro’luk para cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonu’ndan (DFB) yapılan açıklamada, Hikmet Çiftçi’nin Almanya Milli Takımı’nı değil, Türkiye A Milli Takımı’nı seçtiği hatırlatılırken, Çiftçi’nin haricinde ise yalnızca 3 Almanya U23 futbolcusunun Kaiserslaturen kadrosunda yer aldığı kaydedildi. İlk olarak puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan Kaiserslaturen Kulübü, sonrasında 4 bin Euro’luk para cezasına çarptırıldı.

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Hikmet Çiftçi kaiserslautern