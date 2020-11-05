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Federasyon seçimleri Olimpiyat sonrası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarının seçimlerinin 1 yıl ertelendiğini duyurdu.

Güncellenme: 18:49, 05/11/2020
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Federasyon seçimleri Olimpiyat sonrası

2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesi nedeniyle federasyonların seçimlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği belli değildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlamış olduğu genelge ile federasyonları rahatlattı. Ana statüye göre “Federasyon seçimleri her olimpiyat sonrası üç ay içinde yapılır” talimatı yer alıyordu. Ancak olimpiyatlar ertelenince de federasyonların mali ve olağan genel kurullarının akıbeti belli değildi. Spor Bakanlığı, federasyonlara gönderdiği resmi yazı ile uzun süredir seçimlerle ilgili spekülasyonlara da son verdi.

Murat Kocakaya federasyonlara gönderdiği resmi yazıda şu cümlelere yer verdi;

“2020 yılında yapılması gereken Yaz Olimpiyat Oyunları Uluslararası Olimpiyat  Komitesi (IOC) tarafından  dünyayı  ve  ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl sonrasına ertelenmiştir.

3289 sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu”nun Ek 9 uncu maddesi 3 üncü fıkrası ile Bağımsız  Spor  Federasyonlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik’in 10’uncu maddesi hükümlerine göre; Bağımsız Spor Federasyonları olağan genel kurullarının; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun Ek 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği

12/4/2011 tarihinden sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacağı öngörülmüştür.

Buna  göre,  hem  Kanun  hem  Yönetmelik  hükmü  uyarınca  spor  federasyonlarının olağan genel kurullarının olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer  spor  dallarında  ise  yaz  olimpiyat  oyunlarının  bitiminden  itibaren  üç  ay  içerisinde yapılması zorunludur.

Öte  yandan,  3289  sayılı  Kanunun  Ek  9  uncu  maddesinde  olağan  genel  kurulun yapılacağı  tarihler  belirlenmesine  rağmen  federasyon  başkanlarının  görev  süresine  ilişkin herhangi  bir  düzenlemeye  yer  verilmemiştir.  Bu  nedenle,  Yönetmeliğe  göre  daha  üst düzenleyici işlem durumda bulunan Kanuna göre, federasyon başkanlarının olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin haller dışında, görev süreleri olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili  olimpiyat  oyunlarının,  diğer  spor  dallarında  ise  yaz  olimpiyat  oyunlarının  bitiminden itibaren üç ay içesinde yapılacak genel kurula kadar devam edecektir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle, Covid-19 salgınının meydana getirdiği olağanüstü durum ve Olimpiyat oyunları hazırlıkları da gözetilerek; 3289 sayılı  Kanunun  Ek  9’uncu maddesi uyarınca olimpik veya paralimpik spor dallarının yaz olimpiyat oyunlarıyla ilgili olan spor  federasyonları  ile  olimpik  veya  paralimpik  olmayan  spor  dallarının  bağlı  olduğu  spor federasyonlarının  olağan  genel  kurullarının  2021  yılında Tokyo’da  yapılacak Yaz Olimpiyat

Oyunlarının  bitiminden itibaren  üç ay içerisinde  yapılması  ve  bu  süre zarfına  kadar mevcut başkan, yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi,Bu kapsamda, Covid-19 salgını ile ilgili olarak Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların aldıkları tüm tedbirlere titizlikle uyulmak kaydıyla, 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik  oyunları  hazırlık  çalışmalarının  aksatılmasına  mahal  verilmeden sürdürülmesi hususlarınaBilgi ve gereğini rica ederim.”

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