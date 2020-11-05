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Sözcü

Emre Sakçı’dan bir Avrupa rekoru daha! İzmir’i unutmadı…

Fenerbahçe'nin olimpik milli sporcusu Emre Sakçı, bir Avrupa rekoruna daha imza attı. International Swimming League’de mücadele eden Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25:29’luk derecesi ile yarışı birinci sırada tamamladı ve Avrupa Büyükler rekorunu geliştirdi. Sakçı yarış sonrası İzmir'de yaşanan depremi de unutmadı.

Güncellenme: 16:22, 05/11/2020
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Emre Sakçı’dan bir Avrupa rekoru daha! İzmir’i unutmadı…

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden International Swimming League´de mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25:29´luk derecesi ile yarışını lider tamamlarken geçen hafta kırdığı Avrupa Büyükler rekorunu geliştirdi.

Bu derecesiyle, 25:25 olan Dünya rekoruna 4 salisesi kalan Emre Sakçı, 26 Ekim Pazartesi günü 25.50´lik derecesiyle 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu kırmıştı.

Emre Sakçı ayrıca, bu sonuçla 50 metre kurbağalama kısa kulvarda dünyanın en iyi 2’nci derecesini elde ederken, bu klasmanda en hızlı 2’nci yüzücü unvanını da kazandı.

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İZMİR´E DESTEK

Yarışın sonunda Emre Sakçı, İzmir’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve depremzedelere desteğini göstermek için göğsüne yazdığı İzmir yazısının üzerinde kalp işareti yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:16:19,