CANLI | Sivasspor Qarabağ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ’ı konuk ediyor. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor.

Gruptaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, Qarabağ karşısında galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Temsilcimiz gibi ilk iki maçını kaybeden Qarabağ da karşılaşmadan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

CANLI ANLATIM

Sivasspor 1-0 Qarabağ

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1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. GOL! 10′ Kullanılan kornerde Fajr’ın ortasında Caner’in kafası ağlarla buluştu.

İLK 11’LER

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Fajr, Claudemir, Erdoğan, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare

QARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu

11. SINAV

Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

“BİZİM İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE”

Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kritik maç öncesi açıklamada “Kazanmak için tüm riskleri alacağız. İnşallah Kayode ve Gradel’i kullanmak zorunda kalmayız. Çok sakatımız var. Biz bugün %100 gol buluruz. Ben takımıma güveniyorum. Elimizde stoper yok… Samba cezalı, Aaron sakat… Robin’i stopere aldık. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.