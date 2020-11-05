Anadolu Efes seriye bağladı… Pleiss’ten büyük fedakarlık

Euroleague 7. hafta maçında Anadolu Efes, Maccabi FOX Tel Aviv takımını 91-89 mağlup etti. Sakat sakat oynayan Anadolu Efes’in Alman yıldızı Tibor Pleiss, maçı 20 sayıyla tamamladı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Beaubois olurken, deplasman ekibinin en çok sayı atan oyuncusu ise 22 sayıyla Bryant oldu.

32 dakika sahada kalan Pleiss’ten maç sonrası açıklama Bu maçtan önce 10-15 dakika oynarım diye düşünüyordum. Ayak bileğim tamamen bitmiş durumdaydı ama çok dakika oynadım.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı’dan yoksun çıkan Efes, karşılaşmaya 11-0’lık seriyle başlarken, sonrasında savunmada rakibine karşı koyamadı ve ilk çeyreği 24-22 geride kapattı. İkinci periyotta da hücumda etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv’in hücumlarını durdurmakta zorlandı ve 50-49’luk İsrail ekibi üstünlüğüyle soyunma odasına gidildi.

EFES SON ÇEYREKTE

Üçüncü periyotta da hücumdaki iyi oyununu sürdüren Maccabi, maçın final çeyreğine 5 sayı farkla önde gitti: 67-72… Son periyotta Beaubois ve Pleiss önderliğinde vites yükselten Anadolu Efes, son bölümdeki etkili savunmasıyla rakibini 91-89 mağlup etmeyi başardı.

Bir maçı eksik olan İstanbul ekibi bu galibiyetle birlikte üst üste 2’nci, toplamda ise 3’üncü EuroLeague galibiyetine ulaştı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise 5’inci mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez, Matej Boltauzer, Gytis Vilius

Anadolu Efes: Gazi Erten 2, Moermans 17, Pleiss 20, Anderson 4, Micic 9, Simon 13, Beaubois 23, Singleton 3, Doğuş Balbayx , Buğrahan Tuncer

Başantrenör: Ergin Ataman

Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 22, Wilbekin 15, Angelo 9, Blayzer 3, Sahar, Bender 2, Zizic 10, Jones 9, Hunter 5, Cohen, Dorsey 14

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 22-24 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)

Devre: 49-50 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 67-72 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)