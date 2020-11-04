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Yeni Malatyaspor’da 1’i futbolcu 3 corona vakası

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 1 futbolcusu ve 2 kulüp çalışanında corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Güncellenme: 14:25, 04/11/2020
Haberler Futbol
Yeni Malatyaspor’da 1’i futbolcu 3 corona vakası

Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da corona virüsü önlemleri kapsamında test yaptırdı. Testlerde 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dâhilinde başlanmıştır” denildi.

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