Yeni Malatyaspor’da 1’i futbolcu 3 corona vakası

Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da corona virüsü önlemleri kapsamında test yaptırdı. Testlerde 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dâhilinde başlanmıştır” denildi.