Umut Nayir’den sitem: Daha ne kadar canı kaybetmeyi bekliyoruz

Futbolcu Umut Nayir, İzmir’de meydana gelen depremin ardından yaşananlarla ilgili olarak “O mucize hikayelerine neden olacak durumlar oluşmasın istiyorum. Politik meselelerle, ekonomik kaygılarla ikinci, üçüncü plana atılabilecek bir mesele değil insan hayatı” dedi.

‘MUTLULUĞUN ÜZERİNDE BİR ÖFKE DUYUYORUM’

Hırvatistan ligi takımlarından Hajduk Split’te top koşturan Umut Nayir, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Sözlerine “Hepimize tekrar geçmiş olsun. Afet sonrası mağdurlara yardım için emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Yaşananlara çok üzüldük aynı zamanda mucize şekilde hayatta kalma hikayeleri tabi ki hepimizi çok mutlu etti. Ama ben üzüntü ve mutluluğun üzerinde bir öfke duyuyorum” diye başlayan Nayir, şöyle devam etti:

“Çok yakın bir zamanda Elazığ’da aynı hüznü ve kayıpları yaşamışken, deprem ihtimali ülkemizin bir gerçeğiyken, dünyada yaşanan depremler başka hiçbir yerde böyle yıkıcılığa sebep olmazken daha ne kadar canı kaybetmeyi bekliyoruz bir şeyler yapmak için? Gerçekten kafayı yiyeceğim.

‘YAŞAMA İHTİMALİNDEN DAHA YÜKSEK’

Yaşanan her deprem sonrası aynı gündem konuşulup 3-5 gün sonra yeniden hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmek nasıl bir ikiyüzlülük, nasıl kabulleniyoruz bu durumu? Kurtarılan canlardan birinin yeni bir depremle hayata gözlerini yumma ihtimali, yaşama ihtimalinden daha yüksek.

‘FELAKET TEORİSİ GERÇEKLEŞSİN DİYE Mİ BEKLİYORUZ’

Devlet, ev sahipleri , binada yaşayanlar… Herkes sorumluluğu oranında görevini yerine getirmeli. Kendimi bildim bileli olası “Büyük İstanbul depremi” adı altında konuşulan felaket teorisi gerçekleşsin diye mi bekliyoruz? Ben daha fazla mucize hikayesi görmek istemiyorum…

‘ÜÇÜNCÜ PLANA ATILABİLECEK BİR MESELE DEĞİL’

O mucize hikayelerine neden olacak durumlar oluşmasın istiyorum. Politik meselelerle, ekonomik kaygılarla ikinci, üçüncü plana atılabilecek bir mesele değil insan hayatı. Devletin rica etmeye devam edip bu durumu halkın takdirine bırakması bu durumu değiştirmeyecek.

‘HEPİMİZ SORUMLUYUZ’