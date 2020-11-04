Türk futbolu nereye! Böyle giderse moral ülkesi olacağız…

Artık, gruplara kalmak için anamız ağlıyor. Kalsak bile, kazanamıyoruz, Avrupa'da… Nereye gidiyoruz, Türk futbolu? Dibi gözükmeyen uçuruma…

LİGİMİZİN son haftalarına girilirken, maç sonu röportaj veren oyuncular ne der? “Çok iyi gidiyoruz… Amacımız, Avrupa kupalarına katılmak…” Peki, yarı final mi oynayacaksınız? Final oynayıp, kupayı mı kazanacaksınız? Artık, gruplara kalmak için anamız ağlıyor.

Kalsak bile, kazanamıyoruz, Avrupa'da… Nereye gidiyoruz, Türk futbolu? Dibi gözükmeyen uçuruma… Böyle devam edersek, moral ülkesi olacağız, rakiplerimiz karşısında… Yöneticiler, hocalar, futbolcular, farkındasınız umarım…

HAKKINIZ YOK!

GALATASARAY'IN Ankaragücü karşısında oynadığı futbolu, mesela futbol hastası bir İngiliz'e seyrettirseniz, bir daha maç izlemeyebilir. Böyle kötü bir maçı, kimsenin bize izlettirmeye hakkı yok. Maçın en iyi adamı, karşılaşmayı televizyondan anlatan arkadaşım Yalçın Çetin…

Heyecan katıyor, uğraşıyor, dostum Yalçın… Bu maçın istatistikleri gerçekçi olamaz, ev sahibi için. Şunu söyleyebilirim, kaç tehlikeli şut girişimi var, Galatasaray'ın, Ankaragücü karşısında… Bu maçta görevim olmasa, Netflix'te, mis gibi dizi izlerdim aslında, neyse…

TRABZONSPOR NE YAPIYOR

1- Ahmet Ağaoğlu'nu, 20 yıldır tanıyorum… 2- Mükemmel bir spor adamıdır. 3- Türkiye'de, golfü tanıtan insandır. 4- Ünal Karaman'ı niye gönderdi? 5- Hüseyin Cimşir'i niye göreve getirdi? 6- Eddie Newton keşfi, nereden çıktı ? 7- Trabzonspor, niye böyle koptu? 8- Sayın Başkan, hata sizde mi? 9- “Haydi beyaz sayfa açıyoruz” demek, kolay mı? 10- Filmin sonu ne olacak? 11- Merakla bekliyoruz, biz futbolseverler…

DEĞİŞİM

YILLAR önce, boks ile başladı bölünme… Profesyonel şampiyonlar, üçe, dörde ayrılıyor. Bir tane kuruluş yok. Sonra, Avrupa basketbolu… FIBA ve EuroLeague ayrışması… Şimdi, futbolu bekleyen büyük parçalanma, adım adım yaklaşıyor. Adı Avrupa Premier Ligi… 18 takım hazır. Liverpool, Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid, bu projede başroldeler. Maçları, bir yıl oynamak istiyor, önemli takımlar… İşin esası, lokal liglerin bir önemi kalmayacak ve Şampiyonlar Ligi çökecek. 2022 yılında büyük hareket göreceğiz, Avrupa'da…

BEŞİKTAŞ DÜZELİYOR

OYUNDA iştah yüksek olunca, karşılığını mutlaka alırsın. Rakamlar, bunun en büyük kanıtıdır. Maç geneli, topa yüzde yetmiş hâkim olmak… 16 şut girişiminde bulunmak ki, bu girişim 25'i geçmeli. 46 tehlikeli atak girişimi… Maçı, toplam 620 pasla bitirmek ve 77 ikili mücadele kazanmak, çok iyi grafikler. Tek eksik, daha fazla gol bularak, maçı tamamlamak. Bu istikrar devam ederse Beşiktaş, zirveye dev adımlarla yürüyüşüne devam eder. Ama, istikrar devam ederse…