Süper Lig’de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Maç fazlasıyla lider olan Fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynayacağı mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor ile Galatasaray arasındaki kapanış maçında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig bu hafta sonu oynanacak maçların ardından milli maçlar sebebiyle 1 haftalık araya girecek.

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6 KASIM CUMA

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş / Yaşar Kemal Uğurlu

7 KASIM CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor / Serkan Tokat

16.00 Erzurumspor-Göztepe / Cüneyt Çakır

16.00 Alanyaspor-Trabzonspor / Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor / Halis Özkahya

8 KASIM PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor-Denizlispor / Mete Kalkavan

13.30 Ankaragücü-Karagümrük / Suat Arslanboğa

16.00 Kayserispor-Hatayspor / Volkan Bayarslan

16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği / Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Sivasspor-Galatasaray / Abdulkadir Bitigen