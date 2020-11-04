Süper Lig: 7’inci haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | İlk yarının 3'te 1'lik kısmını geride bıraktık. 3 hocanın gönderildiği 7. haftada büyük sürprizler, siftahlar ve bol atraksiyonlu maçlar oynandı. Alanyaspor’un maçının ertelendiği haftada liderlik koltuğuna Fenerbahçe oturdu. En çok konuşulan ikili Eddie Newton ve Perotti oldu. Süper Lig’de haftanın 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- HAFTANIN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ TAMER TUNA

Haftanın benim için en sürpriz olayı Tamer Tuna’nın Antalyaspor’a vedası oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı 14 puanla aldığı Antalyaspor’u 45 puana taşıyıp ipten alan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak baş tacı edilen Tuna ne oldu da yol ayrımına geldi? Son 4 hafta kayıp elbette ancak Tamer Hoca’nın kredisinin bu kadar erken tüketileceğini düşünmüyordum. Üstelik lig bu sezon baya uzun. Fenerbahçe karşısında eksik olmalarına rağmen 84’e kadar iyi direndiler. Ayrılığın tek açıklaması bu mağlubiyet olamaz.

2- BUENOS AİRES’IN HAVALI ÇOCUĞU

Fenerbahçe’nin bu sezonki galibiyetleri alışkanlık yaptı ama istatistikte zirveyi bu hafta gördük. Sarı lacivertliler Antalya önünde golü bulamadığı her dakika daha da hırçınlaşıp saldırdı. Rakip kaleyi ablukaya alarak 28 şut atan ve 45 orta yapan Fenerbahçe, ceza sahasında 45 kez topla buluşarak bu sezon ligin en yüksek rakamına ulaştı. 3 topu direkten dönen liderde ilk kez sahne alan Perotti önce penaltı aldı sonra galibiyeti getirdi. Arjantin’in çocuğu doğduğu havalı şehir Buenos Aires’e yakışır bir havayla Süper Lig semalarına giriş yaptı.

3- BAŞ DÖNDÜREN NDİAYE! İYİ Kİ DOĞDUN…

Fatih Karagümrük sezonun en farklı galibiyetini Erzurumspor karşısında 5-1’le alırken haftanın gol perdesini de Ndiaye açtı. Senegalli 30’uncu yaş gününü kutladığı hafta attığı 2 şık golle takımını sırtlayan isim oldu. Ndiaye’nin ikinci golde inanılmaz bir vücut çalımı attığı Léo Schwechlen’in hala başı dönüyor olabilir. Zeka vücutla buluşunca Ndiaye gibi tek hareketle çok kolay goller atabilirsiniz. Haftanın alkışı hak eden isimlerinden biri, iyi ki doğdun Ndiaye, iyi ki Süper Lig’desin…

4- ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMADI HOKKABAZ KOVULDU

7 haftada 16 puan kaybederseniz değil Eddie Newton, Jose Mourinho bile olsanız Trabzon’da kalamazsınız. Kimse gerekçelerinize ya da mazeretlerinize bakmaz. Kasımpaşa karşısında 3-1 öne geçtiği maçı 4-3 veren bordo mavililerde Newton defteri de kapandı. Süper Lig’in skor odaklı gerçeğinin dışında, elindeki malzemeyle farklı şeyler denemeye çalıştı Newton. Kalsaydı neler yapacağını gerçekten merak ediyordum ama kendisini o koltukta tutacak puanları toplayamadı. Burada yönetimin de mevcut durumda en az Newton kadar sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Şapkadan tavşan çıkmayınca hokkabaz kovulur.

5- EL FRENİNİ İNDİ BABEL PRENS OLDU

Galatasaray hücumu son zamanların en az üretim yaptığı sezonunu yaşıyor. Pozisyon üretmekte ciddi sıkıntıları olan takımda hücum varyasyonlarında Terim’in eline kalan son koz Babel gibi gözüküyor. Son 3 maçta ilk 11’e girmeyi başaran Babel, Ankaragücü karşısında ilk golününü atıp galibiyeti getirirken bu sezon 5’inci gole doğrudan etki etti. Falcao’nun yokluğunda Diagne’nin tek şut bile atamadığını düşünürsek Babel, Terim için haftanın prensidir. Formsuzluğu nedeniyle son zamanlarda ‘el freni’ benzetmesi yapılan Babel yeniden göze girmek için fazlasını vermek zorunda.

6- HOCA GÖNDEREN GOL! İMZA: LOIC REMY

Süper Lig’in her transfer döneminde adı mutlaka bir takımla anılan Loic Remy, artık Çaykur Rizespor maçı izlemek için yeterli bir sebep. Bedelsiz geldiği Rize’de beklentileri fazlasıyla karşılayan 33 yaşındaki Fransız bu hafta Kayserispor ağlarına kalite kokan şiir gibi bir gol bıraktı. 7 haftada 6’ıncı golüne ulaşan Remy, Fabrício Baiano’nun pasında ayak içiyle yaptığı usta işi tek vuruşla galibiyette aslan payını aldı. Sözleşmesi gereği 15 gole ulaşması durumunda 100 bin Euro’luk prim kapacak olan Remy’nin attığı gol Kayserispor’un hocası Bayram Bektaş’ı da koltuğundan etti. Sezonun 4’üncü mağlubiyetini alan Kayseri’de Bektaş ceketini astı.

7- BAŞAKŞEHİR FULL KONSANTRASYON

Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı herkesin ‘helal olsun’ dediği bir futbol ortaya koyan ancak puanla süsleyemeyen Başakşehir acısını Konya’da çıkardı. Milli aradan sonra ligde oyununu en belirgin şekilde geliştiren takım olan Başakşehir Konyaspor’u da sürklase ederek seriyi 4 maça çıkardı. Yorucu Trabzonspor, Leipzig, Antalyaspor ve PSG maçlarına rağmen oyununu kaybetmeyen Başakşehir’in konsantrasyonunun vücut bulmuş hali Skubic’in penaltısını çıkaran Mert Günok’taydı.