Şampiyonlar Ligi’nde 35 gollü çılgın gece!

Şampiyonalar Ligi’nde çılgın bir gece yaşandı. Futbolseverleri futbola, gole doyuran maçlar oynandı. 35 golün atıldığı gecede Mönchengladbach, Shakhtar’ı 6-0’la; Liverpool ise Atalanta’yı 5-0’la bozguna uğrattı.

JOTA HAT-TRICK YAPTI, ATALANTA DAĞILDI

Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan maçta Liverpool, Atalanta deplasmanına çıktı. Stoperde Rhys Williams ve Gomez ile maça başlayan Liverpool, savunmada hata yapmadı ve golcü Atalanta’ya fırsat tanımadı.

Liverpool’un gollerini 16, 33 ve 54. dakikalarda Diogo Jota, 47’de Salah ve 49’da Sane kaydetti. Bu skorla Klopp’un öğrencileri 9 puana yükselirken, Atalanta 4 puanda kaldı.

REAL MADRID, INTER’I 3-2 YENDİ

Grupta oynadıkları ilk iki maçta 1 puan alabilen Real Madrid, İtalyan devi Inter’ı 3-2 ile devirerek grupta nefes aldı.

25’te Benzema ile 1-0 öne geçen Real Madrid, 33. dakikada kaptan Sergio Ramos’un 100. kariyer golüne imza attığı vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

Inter bu gole iki dakika sonra Martinez ile cevap verip, 68. dakikada da Perisic ile durumu 2-2’ye getirdi. Real Madrid’e bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini getiren golü ise 64’te oyuna giren Rodrygo kaydetti.

Real Madrid 4 puana yükseldi, Inter 2 puanda kaldı.

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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

A GRUBU

Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

Salzburg 2-6 Bayern Münih

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

B GRUBU

Shakhtar 0-6 Mönchengladbach

Real Madrid 3-2 Inter

C GRUBU

Manchester City 3-0 Olympiakos

Porto 3-0 Marsilya

D GRUBU

Midtjylland 1-2 Ajax

Atalanta 0-5 Liverpool