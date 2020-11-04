Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırlayacak. Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını belirten Rıza Çalımbay, tek amaçlarının kazanmak olduğunu dile getirdi.

“HER TÜRLÜ RİSKİ GÖZE ALACAĞIZ”

Maça kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Çalımbay, “Karabağ takımına hoş geldin diyoruz. Kardeş takımımız, kardeş ülkemiz ve onların acılarını da paylaşıyoruz. Depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin acılarını da paylaşıyoruz, hepsine Allah rahmet eylesin. Biz tabi ki dost bir ülkeyiz ama sahada da tabi ki mücadele edeceğiz. İki taraf da kazanmak için oynayacak, biz de kazanmak için oynayacağız. Bizim bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü iddiamızı devam ettirmemiz için çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz hem ülkemiz hem kendimiz için oynuyoruz bu maçı. Biz bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şu anda da hala devam ediyor. Hala oynanacak 4 maç var biz, bu maçları çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. İki tane oynadığımız maç vardı, ikisinde de gol attık, gol atabiliyoruz. Maalesef yediğimiz goller de oldu. Şimdi bu maçta bütün gayemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. O maçı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tabi ki eksik arkadaşlarımız olabilir, dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Öyle bir şanssızlığımız da var. 2 gün sonra da Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacağız. Karabağ maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız” dedi.

“GİDEBİLECEĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ”

Grupta zor maçlar oynadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, “Oynadığımız maçlar kolay maçlar değil. Grup kolay değil, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımları iyi takımlar. Villarreal zaten iyi bir takım. Onun için bu maçlarda her şey olabilir. Çok dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Her şeyden önce Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz kesinlikle. Kalan 3 maçı da kazanmaya çalışacağız ama bizim için bu maç final niteliğinde bir maç. Bizim her şeyden önce koskoca bir ligimiz var. Türkiye Kupamız var. Zaten bizim takımın hiç dinlenme şansı diye bir şey yok. Onun için burada aksilikler, sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Bizden daha büyük bütçelere sahip olan takımlar daha çok oyuncu alan takımların hepsi elendiler. Hem de umulmadık takımlara elendiler. İyi oynuyoruz, ne Maccabi Tel-Aviv maçında, ne de Villarreal maçında kötü oynadık. İkisinde de iyi oynadık ve çok güzel goller attık. Ama ikisinde de şanssızlık yaşadık” diye konuştu.

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“ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ”

Yarın oynanacak Karabağ maçını yendikleri taktirde avantajlı duruma geçeceklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, “Bizim takım tam olduğu zaman inanıyorum ki bu gruptan kesinlikle çıkacağız. Ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz. Maçı geçebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız sakat ve yorgun olan arkadaşlarımız. Tek dezavantajımız o. Önümüzde kocaman bir lig var ve daha ligin başındayız. 21 takımla oynayacağız ve arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor, maçlar çok. O yüzden de önümüze ve işimize bakmamız gerekiyor. Tek düşüncem sahamızdan galibiyetle ayrılmak, başka düşüncem yok” ifadelerini kullandı.

UĞUR ÇİFTÇİ: İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ

Sivasspor'un deneyimli futbolcularından Uğur Çiftçi ise yarın iyi bir maç olacağını söyleyerek, “Azerbaycan bizim dost takımımız. Ülke olarak her zaman yanlarındayız. İyi bir maç olacak, inşallah iyi olan kazanır ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. İçeride iyi oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bu maçta buna başlayacağız. Galibiyet serimizi de bundan sonra oynayacağımız Galatasaray maçıyla devam ettirmek istiyoruz. Maçlara her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz, veremiyoruz, oluyor, olmuyor maçın içinde kazanmak ve kaybetmek var. İllaki bütün arkadaşlarımız kazanmak için çıkıyor. Kaybediyoruz ama baktığımızda şanssız kaybediyoruz. İyi oyun oynuyoruz, bazen şanssız kaybediyoruz. Kaybetmememiz gereken maçları kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Bazen üzülecek bile vaktimiz olmuyor. Pazartesi maç oynuyoruz, salı toparlanmaya çalışıyoruz, perşembe tekrar maç oynuyoruz. Arkadaşlarımızla daha iyi olmak için oturup konuşuyoruz” açıklamasını yaptı.