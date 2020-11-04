Manchester United’ın İstanbul kabusu!

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca'dan geldi. Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını elde eden Medipol Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırdı.

Bu sonuçla, İngiliz ekibi İstanbul'da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapatmış oldu. 20 Kasım 2012'de Burak Yılmaz’ın golüyle Galatasaray'a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016'da da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi’nde sarı lacivertli ekibe konuk olan İngiliz ekibi; Moussa Sow ve Jeremaine Lens’in golleriyle sahadan mağlubiyetle ayrılmış, United’ın maçtaki tek golünü 89’da Wayne Rooney kaydetmişti.

Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan ‘Kırmızılar’ın, İstanbul'daki kabusu devam etmiş oldu.

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