Gelsin artık puanlar! Başakşehir 3’üncü sınavında…

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk ediyor. İlk maçta Leipzig'e ve ikinci mücadelede PSG'ye 2-0'lık skorlarla mağlup olan Boz Baykuşlar, Devler Ligi tarihindeki ilk golünü atarak puan veya puanlar almayı hedefliyor. Ülke puanı bakımından da önem taşıyan mücadele Başakşehir'in 33. Avrupa sınavı olacak.

Turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. İngiltere Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ManU'da Teknik Direktör Solkjaer'in koltuğu sallanıyor. İngiliz devi, H Grubu'nda PSG'yi 2-1 ve Leipzig'i 5-0 yenerek lider durumda.

OKAN BURUK: HEDEF GALİBİYET

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi. PSG karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten Buruk, “O maçta golü bulsak kazanabilirdik. Bize gol lazım. Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.