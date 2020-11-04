Fenerbahçe deplasmanda parlıyor

Bu sezon dış sahada çıktığı 4 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, son iki yılın izini sildi. Ali Koç döneminde geçen sezon 17 puan, 2018-2019'da ise sadece 15 puan alabilen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 4 maçta 10 puana ulaştı.

Geride kalan iki sezonda 34 dış saha maçında 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu sezon 4 maçta ise 3 galibiyet alarak başarışı bir deplasman performansı sergiledi.

ZORLU DEPLASMANLARA ÇIKTI

Fenerbahçe, Rize, Antalya, İzmir ve derbide Türk Telekom Stadı gibi zorlu deplasmanlardan başarıyla çıktı. Geçmiş yıllarda sıklıkla puan kaybettiği Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Göztepe deplasmanlarından 3'e puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinden de 1 puan aldı.

8 SEZON SONRA İLK

Fenerbahçe, 8 sezon sonra Süper Lig'e ilk 7 haftada mağlubiyet almayarak başladı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2011-2012 sezonunun ilk 9 haftasında yenilgi yaşamamıştı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, ilk 7 maçı kaybetmeyerek son 9 yılın en uzun başlangıç serisini yakaladı.

GOLLER PAYLAŞILIYOR

Fenerbahçe, ilk 7 maçında 9 farklı isimden gol katkısı aldı. Gollerin paylaşıldığı sarı-lacivertlilerde, Samatta ve Sosa ikişer, Ozan Tufan, Cisse, Valencia, Perotti, Pelkas, Serdar Aziz ve Gökhan Gönül birer kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin bu sezon attığı bir golü ise Trabzonsporlu Serkan kendi kalesine gönderdi. Fenerbahçe'nin attığı 12 golün 9'unu ise yeni transferlerin atması dikkati çekti.