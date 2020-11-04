Fener gururla sunar! Farkı rakamlarda…

18 transferle, yeni bir hocayla sezona başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa 7. haftada liderliği eline geçirdi. Erol Bulut yönetiminde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öne çıkan bazı istatistikler oldu. Kanarya'yı rakiplerinden farklı kılan veriler şöyle…

GOLLER KALECİNİN SOLUNA

F.BAHÇE'NIN geride kalan 7 haftada golleri 9 farklı oyuncudan geldi. Sarı-lacivertli golcüler kalecilerin sağına gol atamadı, gollerin 9'u da kalenin soluna geldi. Sağ tarafta şutlar 4 kez direkten döndü.

YENİ SİLAHI TAÇ

Her an golü düşünen Erol Bulut'un yeni silahı taçlar. Takımı, Antalya maçında taçtan 2 pozisyon buldu. Bunun için özel idman yapılıyor.

KORNER KRALI

Maç başına 7.9 korner kullanan ve 12 golünün 5'ini köşe vuruşlarından bulan Fenerbahçe iki alanda da lig lideri.

2.YARILARDA ATIYOR

F.Bahçe maçları ikinci yarılarda çözüyor: Trabzon'a 3, Antalya ve Rize'ye 2, Göztepe ve K.Gümrük'e 1 gol.

XG’DE BİRİNCİ

XG yani ‘gol beklentisi' oranı F.Bahçe'de maç başına 2.65 olurken sarı-lacivertliler 1.71 gol buldu. Kanarya, gol beklentisi oranında lig lideri. Bir maçı eksik Alanya ise gol beklentisinden daha fazla fileleri sarstı.

BİZ OLDULAR

EROL Bulut'un F.Bahçe'ye imza attığı ilk gün söylediği “Ben değil biz olacağız” vurgusu yerini buluyor. Her galibiyet sonrası soyunma odasında ‘biz' pozu veriliyor.

FENERBAHÇE’NİN ISI HARİTASI

Antalya maçındaki ısı haritası, F.Bahçe'nin rakibini her yönden sardığını gösteriyor. Savunmayı orta sahaya yakın kurup rakip kaleye abluka kurduğu görülüyor.