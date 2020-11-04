Fener gururla sunar! Farkı rakamlarda…

18 transferle, yeni bir hocayla sezona başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa 7. haftada liderliği eline geçirdi. Erol Bulut yönetiminde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öne çıkan bazı istatistikler oldu. Kanarya'yı rakiplerinden farklı kılan veriler şöyle…
F.BAHÇE'NIN geride kalan 7 haftada golleri 9 farklı oyuncudan geldi. Sarı-lacivertli golcüler kalecilerin sağına gol atamadı, gollerin 9'u da kalenin soluna geldi. Sağ tarafta şutlar 4 kez direkten döndü.
Her an golü düşünen Erol Bulut'un yeni silahı taçlar. Takımı, Antalya maçında taçtan 2 pozisyon buldu. Bunun için özel idman yapılıyor.
Maç başına 7.9 korner kullanan ve 12 golünün 5'ini köşe vuruşlarından bulan Fenerbahçe iki alanda da lig lideri.
F.Bahçe maçları ikinci yarılarda çözüyor: Trabzon'a 3, Antalya ve Rize'ye 2, Göztepe ve K.Gümrük'e 1 gol.
XG yani ‘gol beklentisi' oranı F.Bahçe'de maç başına 2.65 olurken sarı-lacivertliler 1.71 gol buldu. Kanarya, gol beklentisi oranında lig lideri. Bir maçı eksik Alanya ise gol beklentisinden daha fazla fileleri sarstı.
EROL Bulut'un F.Bahçe'ye imza attığı ilk gün söylediği “Ben değil biz olacağız” vurgusu yerini buluyor. Her galibiyet sonrası soyunma odasında ‘biz' pozu veriliyor.
Antalya maçındaki ısı haritası, F.Bahçe'nin rakibini her yönden sardığını gösteriyor. Savunmayı orta sahaya yakın kurup rakip kaleye abluka kurduğu görülüyor.