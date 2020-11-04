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Fatih Karagümrük, 3. Lig ekibini penaltılarla eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor ile karşılaşan Karagümrük, penaltı atışları sonucunda tur atladı

Güncellenme: 18:41, 04/11/2020
Haberler Futbol
Fatih Karagümrük, 3. Lig ekibini penaltılarla eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'u ağırladı. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikaları da 2-2 tamamlandı. Penaltı atışlarını 4-3 kazanan Fatih Karagümrük, adını bir üst tura yazdırdı.

Karagümrük’ün gollerini Muhammed Pehlivan, ve Koray Altınay kaydederken, Nevşehir’in gollerini Burak Taşdemir ve Emre Torun attı.

ADANA DEMİRSPOR TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor´u Alaattin, Anıl ve Okan´ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.

Fatih Karagümrük Nevşehir Belediyespor