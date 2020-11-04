Fatih Karagümrük, 3. Lig ekibini penaltılarla eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'u ağırladı. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikaları da 2-2 tamamlandı. Penaltı atışlarını 4-3 kazanan Fatih Karagümrük, adını bir üst tura yazdırdı.

Karagümrük’ün gollerini Muhammed Pehlivan, ve Koray Altınay kaydederken, Nevşehir’in gollerini Burak Taşdemir ve Emre Torun attı.

ADANA DEMİRSPOR TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor´u Alaattin, Anıl ve Okan´ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.