CANLI | Medipol Başakşehir – Manchester United

Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, H Grubu’ndaki üçüncü maçında lider Manchester United’ı konuk ediyor. İlk maçında RB Leipzig’e, ikinci maçında PSG’ye 2-0 yenilen Başakşehir, ilk iki maçını kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Manchester United karşısında ilklerin peşinde.
Devler Ligi tarihindeki ilk golünü atıp ilk puanını hanesine yazdırmak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri, ligde son haftalarda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Saat 20:55’te başlayan karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı sayfamızda…
Demba Ba’nın golünden sonra yaşanan sevinç #UCL pic.twitter.com/5kKtTn8ZCA
— SKOR (@SozcuSkor) November 4, 2020