SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | Medipol Başakşehir – Manchester United

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Gruptaki üçüncü maçına çıkan İstanbul ekibi, Devler Ligi tarihindeki ilk golünü attığı maçta, ilk puanını almanın peşinde...

Güncellenme: 21:25, 04/11/2020
Haberler Başakşehir
CANLI | Medipol Başakşehir – Manchester United

Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, H Grubu’ndaki üçüncü maçında lider Manchester United’ı konuk ediyor. İlk maçında RB Leipzig’e, ikinci maçında PSG’ye 2-0 yenilen Başakşehir, ilk iki maçını kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Manchester United karşısında ilklerin peşinde.

Devler Ligi tarihindeki ilk golünü atıp ilk puanını hanesine yazdırmak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri, ligde son haftalarda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Saat 20:55’te başlayan karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı sayfamızda…

  • Sayfa sürekli güncellenmektedir! TIKLAYIN…
  • Başakşehir 1-0 Manchester United (İlk yarı)
  • GOL!’ Dakika 13′ Başakşehir’in hızlı atağında topla buluşan Demba Ba, kaleci Henderson’u mağlup etti ve skoru 1-0’a getirdi. Bu gol, Başakşehir’in Devler Ligi’ndeki ilk golü oldu.

  • Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba
  • Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Mehmet Topal, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş
  • Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Van de beek, Matic, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial
  • Yedekler: De Gea, Lindelöf, Pogba, Cavani, Greenwood, Fred, James, Fosu-Mensah, Ighalo, Brandon Williams, McTominay, Teden Mengi
Başakşehir-Manchester United canlı yayın linki
Maçı izlemek için TIKLAYIN! (Üyelik gerekir!)

İLGİLİ HABER Bayern Münih, Salzburg`u pişman etti! Rekor gecesi... Bayern Münih, Salzburg`u pişman etti! Rekor gecesi...

manchester united Medipol Başakşehir şampiyonlar ligi
Yayınlanma Tarihi:19:50,