CANLI | Medipol Başakşehir – Manchester United

Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, H Grubu’ndaki üçüncü maçında lider Manchester United’ı konuk ediyor. İlk maçında RB Leipzig’e, ikinci maçında PSG’ye 2-0 yenilen Başakşehir, ilk iki maçını kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Manchester United karşısında ilklerin peşinde.

Devler Ligi tarihindeki ilk golünü atıp ilk puanını hanesine yazdırmak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri, ligde son haftalarda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Saat 20:55’te başlayan karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı sayfamızda…

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Başakşehir 1-0 Manchester United (İlk yarı)

GOL!’ Dakika 13′ Başakşehir’in hızlı atağında topla buluşan Demba Ba, kaleci Henderson’u mağlup etti ve skoru 1-0’a getirdi. Bu gol, Başakşehir’in Devler Ligi’ndeki ilk golü oldu. Demba Ba’nın golünden sonra yaşanan sevinç #UCL pic.twitter.com/5kKtTn8ZCA — SKOR (@SozcuSkor) November 4, 2020

Dakika 13′ Başakşehir’in hızlı atağında topla buluşan Demba Ba, kaleci Henderson’u mağlup etti ve skoru 1-0’a getirdi. Bu gol, Başakşehir’in Devler Ligi’ndeki ilk golü oldu. Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Mehmet Topal, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Van de beek, Matic, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Van de beek, Matic, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial Yedekler: De Gea, Lindelöf, Pogba, Cavani, Greenwood, Fred, James, Fosu-Mensah, Ighalo, Brandon Williams, McTominay, Teden Mengi

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