Bayern Münih, Salzburg’u pişman etti! Rekor gecesi…

Devler Ligi’nde gecenin en heyecan verici maçlarından biri Salzburg ile Bayern Münih arasında oynandı… Alman Panzeri 79’da 3-2 olan skoru 90+2’de 6-2 yaparak herkesi şaşkına uğrattı.

A Grubu’nda Avusturya ekibi Salzburg ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan karşılaşmada kazanan 3-2’lik skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

LEWA AÇTI HERNANDEZ KAPATTI

Salzburg’un golleri 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa’dan geldi. Bayern Münih’in gollerini 21. (penaltı) ve 88. dakikada Robert Lewandowski, 44. dakikada Rasmus Nissen (kendi kalesine), 79. dakikada Jerome Boateng, 84. dakikada Leroy Sane, 90+2. dakikada Lucas Hernandez kaydetti.

Bu galibiyetin ardından 3’te 3 yapan Bayern Münih 9 puanla liderliğini sürdürdü. Salzburg 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 25 Kasım tarihinde Bayern Münih, Salzburg’u Almanya’da ağırlayacak.

REAL MADRİD’İ GERİDE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 kez deplasmanda 6 gol atan Bayern Münih, daha önce 3 kez 6 gollü galibiyet alan R. Madrid’i geride bıraktı.

Deplasmanda 6-2 kazanan Bayern Münih, bu arenada üst üste 14. galibiyetine ulaştı. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce hiçbir takım üst üste 10 galibiyet barajını aşamamıştı.

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AYNI ÜLKE TAKIMI AYNI GÜNDE 12 GOL ATTI

Bir başka Alman takımı M’Gladbach’ın da Shakhtar’ı 6-0’la geçmesi sonucu Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez, aynı ülkenin iki takımı aynı günde toplamda 12 gol attı.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

A GRUBU

Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

Salzburg 2-6 Bayern Münih

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B GRUBU

Shakhtar 0-6 Mönchengladbach

Real Madrid 3-2 Inter

C GRUBU

Manchester City 3-0 Olympiakos

Porto 3-0 Marsilya

D GRUBU

Midtjylland 1-2 Ajax

Atalanta 0-5 Liverpool