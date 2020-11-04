Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: ‘Manchester maçı milli maç edasındaydı’

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 3’üncü haftasında İngiltere’nin Manchester United ekibini 2-1 yenmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu galibiyetin ülke puanına vereceği katkı da çok önemli. Tüm futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz” dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın çıkışında basın mensuplarına konuşan Gümüşdağ, H Grubu’nda Manchester United’ın yanı sıra Paris Saint-Germain ve Leipzig ile mücadele ettiklerini ifade ederek, “Teknik direktörümüz ve oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Manchester United, dünyanın en büyük kulüplerinden. Zor bir kuraya rağmen Paris Saint-Germain maçında da müthiş bir mücadele olmuştu. Bu müthiş mücadelenin arkasından bugün de Başakşehir’e yakışan bir futbol oynadık. Bu karşılaşma, sadece Başakşehir taraftarı adına değil adeta bir milli maç edasında. Sayın Bakanımız ve Federasyon Başkanımız da buradaydı. O heyecanı ve mutluluğu onlar da yaşıyor. Bu galibiyetin ülke puanına vereceği katkı da çok önemli. Tüm futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz” şeklinde konuştu.

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