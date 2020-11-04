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Ancelotti: Bazı maçlarda Cenk Tosun’a ihtiyacımız olacak

Everton'ın teknik patronu Carlo Ancelotti, uzun süre sonra sahalara dönen milli forvet Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulunarak, golcü oyuncunun daha fazla şans bulacağının işaretini verdi.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 14:01, 04/11/2020
Haberler Futbol
Ancelotti: Bazı maçlarda Cenk Tosun’a ihtiyacımız olacak

İngiltere Premier Lig’e iyi bir başlangıç yapan ancak son 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Everton’da teknik direktör Carlo Ancelotti, milli forvet Cenk Tosun hakkında konuştu.

Sakatlığını atlatıp uzun bir süre sonra Newcastle United maçıyla sahalara geri dönen Cenk için dönüşünün kendileri için güzel olduğunu belirten İtalyan hoca, “Gerçekten iyi bir forvet. Geri dönmesi için daha da iyi olması gerekiyor ama süre alması iyiye gittiğinin işareti” dedi.

Mayıs ayında çapraz bağlarından ameliyat olan Cenk Tosun’a gelecek maçlarda ihtiyaçlarının olacağını söyleyen Carlo Ancelotti, milli forvetin süresinin artacağını işaretini verdi.

2-1 mağlup oldukları maçın 69. dakikasında Nkounkou’nun yerine oyuna giren Cenk Tosun, 5 kere topla buluşup 4 pas yaptı ancak şut çekemeden mücadeleyi tamamladı.

Everton, Premier Lig’in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Manchester United ile karşılaşacak.

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