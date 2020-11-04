37’lik Pepe’nin sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli stoper Pepe, Porto ile olan sözleşmesini 2023’e kadar uzattı.

Maritimo altyapısında yetişen deneyimli futbolcu 2004 yılında 2 milyon Euro bedelle Porto’ya transfer oldu. Asıl adı “Kepler Laveran Lima Ferreira” olan Pepe, 3 yıl sonra Real Madrid’e transfer olmadan önce iki lig şampiyonluğu, bir Portekiz Kupası ve bir Süper Kupa başarısı yaşadı.

10 yıl Real Madrid forması giydikten sonra 2017’de Beşiktaş’a transfer olan Portekizli stoper, 2019’da yuvasına geri döndü. 2019-20 sezonunda Portekiz’in en iyi 11’ine seçilen tecrübeli savunmacı sezonu hem lig, hem de kupa şampiyonluğu ile taçlandırdı.

İlerleyen yaşına rağmen geçtiğimiz sezon teknik direktör Sergio Conceicao’nun ilk 11’inin vazgeçilmezlerinden olan Pepe, sezon boyunca forma giydiği 37 maçta 3 bin dakikadan fazla süre aldı.

Yeni sezonda da takımdaki yerini koruyan Pepe, oynadığı 7 maçta bir de gol atarken, kulübünden de 3 yıllık sözleşmeyi kaptı.

Yıldız futbolcu sözleşmesi sona erdiğinde 40 yaşında olacak.

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