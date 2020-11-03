Yola devam

MAÇIN ilk 15 dakikası… Fenerbahçe, sanki Kadıköy'de… Teknik direktörüyle yollarını ayıran Antalyaspor ise kendi yarı sahasında beklemeyi tercih ederek, maça başladı.

Fenerbahçe, her hattı ile gol aradı. Özellikle, Ozan'ın dripling girişimi ve saha içi mücadelesiyle, maça çok iyi başladı Fenerbahçe… Antalyaspor'da ise gol pozisyonu yaratmak için, Jahovic ve Podolski'ye çok iyi duvar olup, onlara konfor sağlamak lazım. Kapanırsanız, bu isimler devre dışı kalır. Nuri, “Büyük proje için geldim Antalya'ya” demişti.

Hayal kırıklığı yaşıyor mu, merak ediyorum? İlk 20 dakika, 6 şut girişiminde bulunan Fenerbahçe, Antalyaspor'a mesajı verdi: “Kapanırsan, atarım…”

DAKİKALAR ilerledikçe, Antalyaspor, oyunun ritmini düşürmeyi başardı. Bu anlarda, iyi pres yapamazsanız, rakibe uyarsınız, maç yavaş tempoda gitmeye başlar. Bizim ligde, zirve mücadelesi yapan takımlarda oynamak kolay değil. Şöyle bir anlayış var. Oynamayacaksan, oynattırmayacaksın. O zaman, biz seyredenler, göz ve beyin işkencesi yaşıyoruz, maçların büyük bölümünde…

ANTALYA 10 KİŞİ KALINCA

“ANTALYASPOR'UN 10 kişi kalması, maçı, Fenerbahçe lehine değiştirebilir mi?” sorusuyla, izlemeye devam ettik. Fenerbahçe, hücumda kanatları kullanmayı seviyor, 46 orta girişimi bunun ispatı… Rakip savunmayı devre dışı bırakmak için, verkaç ve şut atmayı da düşünmek gerekli…

Çabuk oynarsan, golü atarsın. Valencia'nın, Ozan'a servisi ve topun ağlara gidişi… Ama, Podolski'yi de unutmayacaksın; ustalar, hataları affetmez. Sonrasında, direklerin, Fenerbahçe'ye “dur” dediği dakikalar… Pelkas ve Gustavo denedi, ama olmadı. Sosa, ağırlığını yine koyamayınca, Perotti oyuna girdi.

Sonra, Cisse… Tek taraflı giden maçta, Fenerbahçe, 3 puan almaya çok yaklaştı. Hakemin, VAR uyarısını kabul etmemesi ile oyun, Fenerbahçe adına, iyice zora girdi. Ligde, topu, en fazla direkten dönen Fenerbahçe, Cisse ile yine atamadı. Ama Fenerbahçe, maçı kazanmayı hak etmişti. Perotti'nin penaltı golüyle, 3 puanı aldı, Sarı Kanarya…

BİR son söz… Sinan'ın kırmızı kartı tartışılır… Atacaksan direkt kırmızı olur bu pozisyon.