Pazar günü 88 yaşında hayata gözlerini yuman Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın Granit için Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda ve Galatasaray Kulübü'nde tören düzenlendi.

Yalçın Granit, daha sonra Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Granit’in cenaze namazına; Faruk Süren, Ohun Ene, Ömer Onan, Mahmut Recevik, Tuncay Özilhan, Ural Aküzüm, İbrahim Kutluay, Aydın Örs, Yusuf Günay, Ergin Ataman, Darüşşafaka yöneticileri ve basketbol camiasından çok sayıda kişi ile Granit ailesi katıldı.

“ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ”

Yalçın Granit için ilk tören Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda düzenlendi. Törene; Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, Darüşşafaka Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernek ve takım oyuncuları, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Yalçın Granit’in oğlu Ali Granit katıldı.

Yalçın Granit’in Türk basketboluna önemli katkılar sağladığını belirten Ömer Onan, “Arkasından gelen bizlere çok büyük ışık oldu, yol gösterdi. Basketbolun her katmanında çok büyük hizmet verdi. Onun sayesinde yüzlerce oyuncu yetişti. Basketboldan hiçbir zaman vazgeçmedi. Bizim için de tüm zamanların All-Star’ıdır. Geçen sene federasyon olarak Yalçın ağabeyimize tüm zamanların All-Star’ı ödülünü vermiştik ve formasını Sinan Erdem Spor Salonu’na asmıştık. Çok üzüntülüyüz. Ailesine sabır diliyorum, basketbol camiasının başı sağ olsun” dedi.

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İKİNCİ TÖREN TÜRK TELEKOM STADI’NDA

Galatasaray Kulübü tarafından Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen törene ise Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ve oyuncular katıldı.

Törende konuşan Mustafa Cengiz, “Ne söyleseniz eksik kalır. Beraber çok sohbet ettik. Yalçın Ağabey soyadı gibi bir adamdı. Soyadına bu kadar yakışan bir insan olur… Biz Galatasaray ve Türk spor gelenekleri içinde büyüdük. Yalçın Ağabey’e Türk sporuna yaptığı büyük katkılar nedeniyle saygılıydık, Galatasaraylı olduğu için ayrıca saygılıydık. Çok rafine, kalite bir insandı. Onunla beraber çalışmayı çok isterdim. Bir de mülkiyeli ağabeyim Mesut Yılmaz’ı anmak istiyorum. O da sadece Galatasaraylı değildi. Siyaset adamlığından devlet adamlığına evrilmeyi kanıtlayan bir ağabeyimizdi. Onun da ailesine sabırlar diliyorum. Her ikisini de rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum” dedi.

YALÇIN GRANİT KİMDİR?

1948-1955 yılları arasında 8 sezon Galatasaray forması giyen Yalçın Granit, 1955-1956 sezonunda Fransa’nın RC Paris takımına transfer olarak Avrupa’da oynayan ilk Türk basketbolcu unvanını elde etti.

1956-1957 sezonunda Galatasaray’a geri dönerek beşinci şampiyonluğunu kazandı ve 25 yaşında profesyonel basketbol yaşamına nokta koydu.

Oyunculuk kariyerinin ardından kurucularından olduğu Darüşşafaka’da koçluk kariyerine başlayan Yalçın Granit, 1959-1960 sezonunda Daçka’ya tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Darüşşafaka’dan sonra Beyoğluspor, İTÜ gibi takımların başantrenörlüğünü yapan Granit, 1964-1965 ve 1967-1968 yıllarında efsanesi olduğu Galatasaray Basketbol Takımı’nı çalıştırdı. 1971-1974 yılları arasında Eczacıbaşı'nda antrenör olarak görev yapan basketbol efsanesi, 1984-1985 ve ertesi sezon üst üste şampiyonluk elde eden Galatasaray’ın Basketbol Şube Sorumlusu olarak görev aldı.

Bunun yanı sıra ülkemizin çeşitli yerlerinde basketbol okulları açan Yalçın Granit, çeşitli gazetelerde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı.