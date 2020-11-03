Tuzlaspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 2. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Tuzlaspor bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmada bazı taraftarlar mücadeleyi evlerinin ve stada yakın olan caminin pencerelerinden izledi. Cami penceresinde sosyal mesafeli bir şekilde maçı takip eden futbol severler, zaman zaman müsabakada yaşanan pozisyonları kendi aralarında tartıştı.

Stat: Tuzla

Hakemler: Sinan Özcan, Kerem Yükünç, Kenan Özcan

Tuzlaspor: Angeler, Samet, Arif, Tarık, Yasin, Segbefia, Vedat (Özgür dk. 63), Ahmet (Pucko dk. 78), Sarr (Cajic dk. 56), Zubanovic (Baran dk. 56), Kutay

Yedekler: Yohou, Metin, Ferhat

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bayburt Özel İdare Spor: Enes, Salih, Rıdvan, Deniz, Ömer, Pekin, Şamil, Gürol (Can dk. 46), Gökhan (Akın dk. 73), Taha (Burak dk. 90), Bedirhan (Nezir dk. 72 (İbrahim dk. 90)

Yedekler: Erhan, Eşref, Abdülkadir, Sinan

Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş

Goller: Zubanovic (dk. 28), Özgür (dk. 85) (Tuzlaspor), Can (dk. 90+3) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Ömer, Burak (Bayburt Özel İdare Spor), Vedat, Kutay (Tuzlaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI