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Tuzlaspor tur atladı

Tuzlaspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Güncellenme: 16:35, 03/11/2020
Haberler Futbol
Tuzlaspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 2. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Tuzlaspor bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmada bazı taraftarlar mücadeleyi evlerinin ve stada yakın olan caminin pencerelerinden izledi. Cami penceresinde sosyal mesafeli bir şekilde maçı takip eden futbol severler, zaman zaman müsabakada yaşanan pozisyonları kendi aralarında tartıştı.

Stat: Tuzla

Hakemler: Sinan Özcan, Kerem Yükünç, Kenan Özcan

Tuzlaspor: Angeler, Samet, Arif, Tarık, Yasin, Segbefia, Vedat (Özgür dk. 63), Ahmet (Pucko dk. 78), Sarr (Cajic dk. 56), Zubanovic (Baran dk. 56), Kutay

Yedekler: Yohou, Metin, Ferhat

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bayburt Özel İdare Spor: Enes, Salih, Rıdvan, Deniz, Ömer, Pekin, Şamil, Gürol (Can dk. 46), Gökhan (Akın dk. 73), Taha (Burak dk. 90), Bedirhan (Nezir dk. 72 (İbrahim dk. 90)

Yedekler: Erhan, Eşref, Abdülkadir, Sinan

Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş

Goller: Zubanovic (dk. 28), Özgür (dk. 85) (Tuzlaspor), Can (dk. 90+3) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Ömer, Burak (Bayburt Özel İdare Spor), Vedat, Kutay (Tuzlaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 9′ Tuzlaspor savunmasının yaptığı müdahale sonucunda Gökhan yerde kaldı. Hakem Sinan Özcan penaltı noktasını gösterdi.
  • 10′ Pekin'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Angeler kornere çeldi.
  • 16′ Sağ taraftan ceza sahası içine giren Ahmet'in yerden verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Enes oyun alanı içine çeldi.
  • GOL! 28′ Sağ taraftan açılan ortada Vedat'ın ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran Zubanovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
  • 59′ Ceza sahası dışında topla buluşan Taha'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
  • 65′ Ceza sahası içine topla giren Bedirhan'ın şutunu kaleci Angeler oyun alanı içine çeldi.
  • GOL! 85′ Sağ tarafta topla buluşan Samet'in ceza sahası içine ortasında Özgür'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 2-0
  • GOL! 90+3′ Ceza sahasına atılan topla buluşan Can’ın volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Bayburt Özel İdare Spor türkiye kupası Tuzlaspor