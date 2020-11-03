Tuzlaspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 2. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Tuzlaspor bir üst tura yükseldi.
Karşılaşmada bazı taraftarlar mücadeleyi evlerinin ve stada yakın olan caminin pencerelerinden izledi. Cami penceresinde sosyal mesafeli bir şekilde maçı takip eden futbol severler, zaman zaman müsabakada yaşanan pozisyonları kendi aralarında tartıştı.
Stat: Tuzla
Hakemler: Sinan Özcan, Kerem Yükünç, Kenan Özcan
Tuzlaspor: Angeler, Samet, Arif, Tarık, Yasin, Segbefia, Vedat (Özgür dk. 63), Ahmet (Pucko dk. 78), Sarr (Cajic dk. 56), Zubanovic (Baran dk. 56), Kutay
Yedekler: Yohou, Metin, Ferhat
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bayburt Özel İdare Spor: Enes, Salih, Rıdvan, Deniz, Ömer, Pekin, Şamil, Gürol (Can dk. 46), Gökhan (Akın dk. 73), Taha (Burak dk. 90), Bedirhan (Nezir dk. 72 (İbrahim dk. 90)
Yedekler: Erhan, Eşref, Abdülkadir, Sinan
Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş
Goller: Zubanovic (dk. 28), Özgür (dk. 85) (Tuzlaspor), Can (dk. 90+3) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı kartlar: Ömer, Burak (Bayburt Özel İdare Spor), Vedat, Kutay (Tuzlaspor)