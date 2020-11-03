Türkiye Kupası’nda büyük sürpriz… İnanılmaz geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaştı. Balıkesirspor’un 2-0 öne geçtiği maçta Esenler Erokspor, uzatma dakikalarında attığı golle beraberliği yakalamayı başardı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner, Kadir Kantekin, Mikail Can

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Adam Cedric Kore dk. 101), Serdar Gücü, Celal Emir Dede (İsmail Yüksek dk. 61), Anıl Taşdemir (Antonio Mrsic dk. 83), Oğuz Han, Batuhan İşçiler (Abraham Nwankwo dk. 61), Birol Parlak, Dersim Şahan (Oltion Bilalli dk. 83), Doğa İşeri (Kağan Kayalı dk. 70)

Yedekler: Şahin Bayram, Foxi Ketheovama, İsmail Yüksek, Ayberk Kaygusuz, Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Abdurrahman Kuyucu (Muammer Öner dk. 103), Mert Somay, Enes Soy (Onur Alkan dk. 78), Emre Turan (Muharrem Sarıkaya dk. 78), Berk Taşkın, Hüseyin Afkan, Hakkı Türker, Aziz Aksoy, Korhan Güler (İdris Furat dk. 71), Recep Kalkan (Abdullah Sezgin dk. 68)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı xx, Yiğitcan Gölboyu

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Oğuz Han Aynaoğlu (dk. 7), Anıl Taşdemir (dk. 51 pen.) (Balıkesirspor), Enes Soy (dk. 60), Abraham Nwakwo (dk. 90+2 k.k.) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Emre Turan, Hakkı Türker, Yaren İzzet, Muharrem Öner (Esenler Erokspor), Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak (Balıkesirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 7′ sol kanattan gelişen atakta Dersim Şahan'ın ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet'in yanından topu filelerle buluşturdu. 1-0

32′ Hüseyin Afkan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Hüseyin Afkan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. GOL! 50′ Recep Kalkan, Anıl Taşdemir'i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Anıl Taşdemir topu ağlarla buluşturdu. 2-0

GOL! 60′ Hakkı Türker'in ceza sahası içine yaptığı ortada Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 2-1

GOL! 90+2′ Abdurrahman Kuyucu'nun ceza sahasına gönderdiği topta Abraham Nwankwo meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-2

113′ İsmail Yüksek'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo'un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı.

İsmail Yüksek'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo'un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı. Penaltılara giden maçta Esenler Erokspor 6 kez fileleri bulurken, Balıkesirspor 5 golde kaldı.

Balıkesirspor’dan Mrsic, Oğuz Han, Oltion Bilalli, Adam Cedric Kore, Berat Aydoğdu penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.

penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu. Esenler Erokspor ise Mert Somay, Hakkı Türker, Muammer Sarıkaya, Berk Taşkın, Hüseyin Afkan, İdris Furat penaltılarda fileleri buldu.

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