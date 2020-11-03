Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Haftalar geçtikçe heyecanın arttığı Süper Lig’de yeni lider Fenerbahçe oldu. Yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Antalyaspor’u 2-1 yenmeyi başarmıştı. İşte Süper Lig 7. hafta ardından oluşan puan durumu;
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG’DE HAFTANIN SONUÇLARI
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük 5 – 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor 3 – 4 Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği 1 – 1 Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe ERT Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray 1 – 0 MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor 1 – 0 Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor 1 – 2 Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş 1 – 0 Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor 1 – 2 Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Atakaş Hatayspor 1 – 1 Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)