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Sözcü

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'de yedinci hafta maçları ardından ligin zirvesinde maç fazlasıyla Fenerbahçe yer alıyor. Alanyaspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle ikinci sırada yer aldığı haftada, Galatasaray ve Beşiktaş üç puan alarak yükselişini devam ettirdi. Ligin alt sıralarına gerileyen Trabzonspor'da ise düşüş sürüyor.

Güncellenme: 09:05, 03/11/2020
Haberler Futbol
Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Haftalar geçtikçe heyecanın arttığı Süper Lig’de yeni lider Fenerbahçe oldu. Yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Antalyaspor’u 2-1 yenmeyi başarmıştı. İşte Süper Lig 7. hafta ardından oluşan puan durumu;

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE HAFTANIN SONUÇLARI

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük 5 – 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor 3 – 4 Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği 1 – 1 Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe ERT Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray 1 – 0 MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor 1 – 0 Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor 1 – 2 Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş 1 – 0 Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor 1 – 2 Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor 1 – 1 Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

Yayınlanma Tarihi:09:00,