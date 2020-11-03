Sinan Gümüş ve Jahovic PFDK’ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen kulüp, futbolcu ve antrenörleri nedenleriyle açıkladı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Sinan Gümüş “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle, Jahovic ise “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirlik olarak PFDK’ya sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray “talimatlara aykırı hareketi”, Beşiktaş ise “çirkin ve kötü tezahüratı” ve “talimatlara aykırı hareket”i nedebiyle disiplin kuruluna sevk edilen kulüpler oldu.

TFF tarafından sadece locaların %50 kapasitesi kadar seyirci alımına izin olduğu bu dönemde Beşiktaş’ın 1650 kadar taraftarı maçı izlemişti. Fakat kulüp yine PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şu şekilde:

“FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi ŞENOL CAN’ın 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü STEVEN RONALD GREAVES’in 30.10.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 31.10.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü İRFAN SARALOĞLU’nun 01.11.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın Geçici Madde-1 uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC’ın 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SİNAN GÜMÜŞ’ün 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.