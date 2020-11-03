Ryan Giggs fiziksel şiddet şüphesiyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı

Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinden Galler’in Teknik Direktörü Ryan Giggs kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi şikayet üzerine Giggs’in Manchester Worsley’deki 1.7 milyon Sterlin değerindeki lüks villasına gitti.

47 yaşındaki teknik adam 2017 yılından beri birlikte olduğu kız arkadaşı Kate Greville‘e fiziksel şiddet uyguladığı şüphesi ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Verilen bilgilere göre Kate Greville’in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olması da göz önünde bulundurularak ödenen kefaletle serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABER Abisi Ryan Giggs eşiyle birlikte olmuştu... Rhodri Giggs: Sanki ben aldattım!

GİZLİ İLİŞKİ SKANDALI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Giggs 2017 yılında eski eşi Stacey’den ayrıldıktan hemen sonra Kate Greville ile yaşamaya başlamıştı. Daha önce model Imogen Thomas ve erkek kardeşi Rhodri’nin eşiyle yıllar süren gizli ilişki skandalı ile gündeme gelen Giggs, 2 çocuğunun annesi Stacey ile 40 milyon Sterlin’lik boşanma davasının ardından ayrılmıştı.

İLGİLİ HABER Ünlü şarkıcı Kelly Khumalo, öldürülen sevgilisi Senzo Meyiwa cinayetinde şüpheli oldu!

Olayın ardından Galler Futbol Federasyonu konuyla ilgili 1 gün sonra açıklama yaptı. Giggs’e atfedilen suçların farkında olduğunu belirten Federasyon konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmayacağını duyurdu.