ARKA arkaya kazanılan maçlar, takımda oluşan aile havası ve tecrübeli yıldızların çokluğu yüksek öz güveni de beraberinde getiriyor. Fenerbahçeli futbolcular kendinden emin. İşte bu ‘Nasıl olsa atarız' düşüncesi Antalya maçının başlama düdüğüyle birlikte kendini gösterdi.

İLK yarıda ev sahibi ekibin çok fazla oynamaya niyeti olmayınca Fenerbahçeli futbolcular aldı sazı eline. Ozan Tufan'ın ön alan baskısı Antalya'nın dengesini iyice bozdu. Blokları iyi kapatan, sahayı iyi parselleyen ve rakibin kontra yakalamasına müsaade etmeyen klasik bir Fenerbahçe vardı. İlk yarıda gol gelmemesi ve ikinci yarıda maçın sıkıntıya girmesinin ana nedeni ise bitiricilik konusundaki beceriksizlikti.

İlk yarının sonunda Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle de maç tek taraflı bir hal aldı. OZAN'IN golü sonrasında fark olması beklenirken, bir anlık konsantrasyon kaybına Podolski'nin olağanüstü vuruşu da eklenince beraberlik golü geldi. Sonrasında sürekli gol kovalayan, direkleri geçemeyen, kısaca bitiremeyen bir Fenerbahçe izledik. Kadro derin. Giren, çıkandan iyi olunca, bu güneşe kar da dayanmadı.

Perotti'nin kalitesi, penaltıyı, golü ve galibiyeti getirdi. SON söz VAR'daki Mete Kalkavan'a. Net şekilde penaltı yokken ısrarla Bahattin Şimşek'i izlemeye çağırması kafaları bulandırır, hakemleri gölgeler. Yapma hocam