Menemenspor’da corona virüsü vaka sayısı 30’a yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, daha önce 22 olan kulüpteki corona virüsü vaka sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Anagold 24Erzincanspor mücadelesi öncesi yapılan son testlerde 5 futbolcu, teknik direktör Cenk Laleci, 1 masör ve 1 malzeme sorumlusu ile birlikte vaka sayısına 8 kişinin daha eklendiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

RAKİBİNDE DE 8 KİŞİ POZİTİF

Öte yandan Menemenspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi 24Erzincanspor'da da 8 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktığı açıklandı.

Erzincan'da dün korona virüs testi yaptıran 24Erzincanspor'da 6 futbolcu ile 2 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıktı. 24Erzincaspor kafilesi test sonuçları pozitif çıkan futbolcular ve kulüp personeli haricinde İzmir'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi öncesinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının testleri pozitif çıkmıştır. Teknik heyette hiçbir sıkıntı yok. 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için İzmir' hareket etti. Testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanlarında her hangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncu ve kulüp çalışanları tesislerde izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır” denildi.