MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Lokomotiv Merkez Stadı’nda oynanan 3. hafta maçında takımlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Atleti, 18. dakikada Jose Gimenez’in şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçerken, Lokomotiv’in beraberlik golü 7 dakika sonra geldi.

Herrera’nın ceza sahası içerisinde eline çarpan topta Fransız hakem Benoit Bastien, VAR ekranından pozisyonu tekrar izleyip beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonu hakemin arkasında VAR ekranından izleyen Suarez sarı kart görürken, penaltıda Miranchuk kaleci Oblak ile topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda Diego Simeone 3 puan için 4 değişiklik yaptı ancak Atletico Madrid galibiyet golünü bulamadı. 3. haftada ikinci beraberliğini alan Lokomotiv Moskova da savunmada hata yapmayınca skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Rus ekibi 2 puana, İspanyol ekibi ise 4 puana yükseldi.

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