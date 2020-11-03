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Sözcü

Hastaneye yatan Maradona için ameliyat kararı

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın depresyon nedeniyle yatırıldığı hastanede ameliyat edilmesine karar verildi.

Güncellenme: 22:35, 03/11/2020
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Hastaneye yatan Maradona için ameliyat kararı

Futbol tarihinin en iyisi olarak gösterilen Diego Armando Maradona için ameliyat kararı alındı. Anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye yatırılan Maradona için doktoru Leopoldo Luque, yaptığı açıklamada Arjantinli’nin daha iyi olacağını söylemişti.

Akşam saatlerinde Arjantin ve İspanya medyasında son dakika olarak verilen haberlerde, 60 yaşındaki Maradona’nın beyninde bir pıhtı tespit edildi. Doktorlar ameliyat kararı alırken, durumu hakkında başka bilgi paylaşılmadı.

Cuma günü 60 yaşında giren Maradona, takımı Gimnasia La Plata’nın Patronato ile oynadığı maçta sahada yer almış ancak karşılaşma başlayınca stadı terk etmişti.

Öte yandan Maradona'nın bir dizinde problem yaşadığı ve yürümekte zorlandığı belirtilmişti. Diego Armando Maradona, 2019'un Eylül ayından bu yana Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

diego armando maradona
Yayınlanma Tarihi:22:33,