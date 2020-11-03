Galatasaray’da mühendislik alarmı

S ÜPER Lig'in galibiyetsiz tek takımı Ankaragücü karşısındaki kötü futbolla gelen galibiyet Galatasaray'da umutsuz bir tablo çizdi.

Camiada takımın mevcut performansıyla “Şampiyonluk çok zor” fikri ayyuka çıktı. Kadro mühendisliğinde yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında anlaşmazlığın olduğu da konuşuluyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 5 transfer döneminde 38 yeni ismi kadroya kattı.

Cengiz de bu durumu “19 milyon Euro artıdayız” diyerek ifade etmişti. Ankaragücü maçında sahaya çıkan Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Etebo, Taylan, Ömer, Babel ve Diagne 11'i Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadroya dahil edildi. Terim, Erzurum'da takımdan gönderilmesi beklenen Belhanda'yı; A.Gücü karşısında da 11'e girmekte zorlanan Ömer Bayram'a kaptanlık pazubandı verip bir mesaj verdi. Kaptanların üst üste iki maçta değişmesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

38 oyuncu sattı ama gelir sıfır!

ESKİ yönetici Serdar Güzelaydın, SÖZCÜ'ye Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili görüş bildirdi:

-Cengiz'in “38 transfer yaptık ve 19 milyon Euro artıdayız” açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Transfer edilen 38 oyuncudan satılıp da elde edilmiş bir gelir var mı? Koca bir SIFIR. Ayrıca Galatasaray'ın borç alacak farkının üçte birini Babel, Diagne ve Falcao transferlerinin ortaya çıkardığı yaklaşık 600 milyon TL'lik maliyet oluşturuyor. Fayda zarar ve kadro mühendisliği hesapları yapılınca gerçekler ortaya çıkıyor.