Erzurumspor yarım düzine golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu müsabakasında BB Erzurumspor, Karbel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.
8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko'nun ara pasında topla buluşan Rashad ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
34. Hamroun'un pasıyla topla buluşan Mücahit ceza sahasına girdi sert vurdu kaleci Ersel'den dönen topu takip eden Mücahit ikinci kez sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0
43. dakikada Osman'ın caza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü, dönen topla buluşan Rashad ceza sahasında uygun durumda olan Hamroun'u gördü. Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
45+1. dakikada Hamroun'un korner atışı sonrası ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Mina sert vurarak topu ağlara gönderdi. 4-0
47. dakikada Rashad'ın pasıyla topla buluşan Obertan sert vurarak ağlara gönderdi. 5-0
51. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Umut'un ortasında topa uçarak kafayı vuran Emre, ağları sarstı. 5-1
55. dakikada BB Erzurumspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat'ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan sert vurarak topu filelere gönderdi. 6-1
73. dakikada Umut'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi. 6-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilem, İsmail Semih İleri
BB Erzurumspor: Kayacan (Batuhan dk. 60), Sissoko, Rashad, Hamroun, Buumal (Obertan dk. 46), Gökhan, Sadiku, Mina (Teikeu dk. 46), Mücahit (Kaan dk. 60), Murat, Osman
Yedekler: Donald, Leo, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Karbel Karaköprü Belediyespor: Ersel, Nuh (İbrahim dk. 46), Metehan (Vedat dk. 46), Umut, Erdi (Rauf dk. 76), Emirhan (Haydar dk. 46), Hail, Emre, Hakan, Tolunay (Taner dk. 66), Tugay
Yedekler: Muhammed, Ozan,
Teknik Direktör: İsmail Doğan
Goller: Rashad (dk. 8), Mücahit (dk. 34), Hamroun (dk. 43), Mina (dk. 45+1), Obertan (dk. 47 ve 51) (BB Erzurumspor), Emre (dk. 51 ve 73) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı kart: Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor)