Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

Arjantinli yaşayan efsane Diego Armando Maradona, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı… Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Diego Armando Maradona’nın moralinin çok bozuk olduğu ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtiliyor.

La Plata’daki Platense Tıp Enstitüsü’ne kaldırılan Maradona’nın acil bir durumunun bulunmadığı, hastaneye kaldırılma sebebinin de corona virüsü olmadığı belirtildi.

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Bilindiği üzere Maradona, corona virüsü şüphesi olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta karantinaya alınmıştı.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Hastaneden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilk belirlemelere göre Maradona’nın Anemi (kansızlık) şikayetiyle hastaneye yatırıldığı belirtiliyor.

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Arjantin basını Maradona’da corona virüsü şüphesinin olmadığını sayfalarına taşırken Maradona’nın özel hayatında zor günler geçirdiği kaydedildi. En büyük hedefinin tüm çocuklarını bir araya getirerek yaşamak olduğu ifade edilirken kız kardeşinin kocasının ağustosta hayatını kaybetmesinin de sağlık probleminde etkili olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Maradona’nın bir dizinde problem yaşadığı ve yürümekte zorlandığı belirtilmişti. Diego Armando Maradona, 2019’un Eylül ayından bu yana Arjantin’in Gimnasia La Plata’nın teknik direktörlüğünü yapıyor.