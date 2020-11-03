Cengiz asist yaptı Leicester farklı kazandı

İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi. Elland Road’da oynanan karşılaşmayı Leicester City 4-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Konuk ekip Leicester City henüz 2. dakikada Barnes’ın golüyle öne geçerken dakikalar 21’i gösterdiğinde bu kez Tielemans sahneye çıktı ve ilk yarı 2-0 Leicester City üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leeds United 48’de Dallas’ın golüyle farkı bire indirdi. Dengelenen oyunun 70. dakikasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. 6 dakika sonra Ünder, tıpkı geçen hafta olduğu gibi yeniden Jamie Vardy’e harika bir asist yaptı ve skor 3-1’e geldi. 90+1. dakikada Tielemans, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 4-1 yaptı ve son noktayı koydu.

ÇAĞLAR SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYMEDİ

70’te oyuna giren Cengiz Ünder asisti ile bu hafta da farkını ortaya koyarken bir diğer milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu skorun ardından Leicester City 15 puana yükselerek lider Liverpool’un 1 puan arkasında ikinci sıraya yükseldi. Leeds United ise 10 puanda kaldı.

İLK KEZ PAZARTESİ GALİBİYETİ

İngiltere’de bu sezonun iddialı ekiplerinden biri olan Leicester City, Leeds United galibiyetiyle ilginç bir şanssızlığını da kırmış oldu.

Leicester City Premier Lig’de bugüne kadar oynadığı hiç bir pazartesi maçını kazanamamıştı. Çıktığı 11 pazartesi günü maçında 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Leicester City böylelikle şeytanın bacağını kırdı.