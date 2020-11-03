Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia’yı transfer etti

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağı gün içerisinde transfer açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar, bir diğer La Liga ekibi Valencia’dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia’yı transfer ederek, oyuncuyla 2024’e kadar sözleşme imzaladı.

İspanyol basınında oyuncu Kondogbia için 15 milyon Euro’luk bonservis bedelinin ödendiği iddia edildi.

Kariyerinde Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formaları giyen tecrübeli futbolcu Valencia’da 104 maça çıkıp 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Fransa doğumlu Geoffrey Kondogbia, ülkenin tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı giyip, 5 kez A Milli Takım formasını giydikten sonra özel izin alarak Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı’nın formasını giymeye başladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin formasını ilk kez 12 Ekim 2018’de giyen Geoffrey Kondogbia, toplamda 3 kez yeni milli takımıyla sahaya çıktı.