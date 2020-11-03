Ankaragücü, Türkiye Kupası’ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
51. dakikada Mesut Özdemir'in ceza sahasına havalandırdığı topu MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya sektirdi. Seken topu önünde bulan Mervan Yusuf Yiğit düzün bir vuruş ile takımını öne geçirdi. 0-1
74. dakikada Alper Potuk'un ortasında topa yükselen Bolingi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bolingi rövaşata ile filelerle buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Murat Cem Akpınar'ın yerden ortasında Erdinç Karakaş müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa Özcan
MKE Ankaragücü: Furkan Bekleviç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atilla Turan, Voca (Bolingi dk. 56), Diusse, Lobjanidze (Orkan Çınar dk. 77), Alper Potuk, Berke Gürbüz (Emre Güral dk. 46), Borven (Adzic dk. 61)
Yedekler: Friedrich, Pazdan, Mücahit Can Akçay, Lukasik, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Haşim Arda, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Mesut Özdemir, İrfan Başaran (Kemal Can Aydemir dk. 90), Bilal Çubukçu (Murat Cem Akpınar dk. 71), Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Mervan Yusuf Yiğit (Ramazan Çevik dk. 76)
Yedekler: Bayram Olgun, Yiğit Canguru, Murat Cem Akpınar, Eren Türkkal
Teknik Direktör: Erhan Altın
Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk. 56), Erdinç Karakaş (dk. 90+3) (Kocaelispor), Bolingi (dk. 74) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Taha Batuhan Yayıkçı, Bahattin Köse (Kocaelispor), Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü)