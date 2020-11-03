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Ankaragücü, Türkiye Kupası’ndan elendi

Ankaragücü, Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Güncellenme: 23:17, 03/11/2020
Haberler Ankaragücü
Ankaragücü, Türkiye Kupası’ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada Mesut Özdemir'in ceza sahasına havalandırdığı topu MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya sektirdi. Seken topu önünde bulan Mervan Yusuf Yiğit düzün bir vuruş ile takımını öne geçirdi. 0-1

74. dakikada Alper Potuk'un ortasında topa yükselen Bolingi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bolingi rövaşata ile filelerle buluşturdu. 1-1

90+3. dakikada Murat Cem Akpınar'ın yerden ortasında Erdinç Karakaş müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa Özcan

MKE Ankaragücü: Furkan Bekleviç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atilla Turan, Voca (Bolingi dk. 56), Diusse, Lobjanidze (Orkan Çınar dk. 77), Alper Potuk, Berke Gürbüz (Emre Güral dk. 46), Borven (Adzic dk. 61)

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Mücahit Can Akçay, Lukasik, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Haşim Arda, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Mesut Özdemir, İrfan Başaran (Kemal Can Aydemir dk. 90), Bilal Çubukçu (Murat Cem Akpınar dk. 71), Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Mervan Yusuf Yiğit (Ramazan Çevik dk. 76)

Yedekler: Bayram Olgun, Yiğit Canguru, Murat Cem Akpınar, Eren Türkkal

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk. 56), Erdinç Karakaş (dk. 90+3) (Kocaelispor), Bolingi (dk. 74) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Taha Batuhan Yayıkçı, Bahattin Köse (Kocaelispor), Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü)

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