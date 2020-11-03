Ajax’ta corona virüsü krizi! 11 oyuncu yakalandı…

D Grubu’ndaki 3. maçta deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak Hollanda temsilcisi Ajax’ta, as takımdan birçok isim kafileye alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Midtjylland ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için takım kafilesinde 17 futbolcunun yer aldığı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği ifade edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, yapılan son kontrolde Ajax’ta 11 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle takım kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.

Takım kafilesinde yer almayanlar arasında Dusan Tadic, Davy Klaassen, Andre Onana, Maarten Stekelenburg ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular da bulunuyor.