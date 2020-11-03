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Adanaspor ikinci yarıdaki oyunuyla tur biletini kaptı

Adanaspor, 68 Aksarayspor karşısında ilk yarının duraklamalarında bulduğu golle skoru eşitleyip, ikinci yarıda Roni'nin attığı golle 2-1'lik skorla Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Güncellenme: 17:51, 03/11/2020
Haberler Futbol
Adanaspor ikinci yarıdaki oyunuyla tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig Adanaspor, 3. Lig ekibi 68 Aksarayspor'u evinde 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kupada 4. Eleme Turu maçları 24-25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Ozan, orta sahadaki Evren'in verdiği ara pasla gole giderken 68 Akhisarspor'un savunması Ozan'a müdahale ederek golü engelledi.

17. dakikada 68 Aksarayspor'un atağında soldan gelen top, rakip savunmanın hatasıyla Muzaffer'in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45+2. dakikada İsmail'in sağ kanattan ara pasıyla topla buluşan Ozan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

71. dakikada Ozan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Roni, seri çalımlarla 68 Aksarayspor'un defansını atlatarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Çetin Öncel, Burak Sami Şad

Adanaspor: Yaşar, Cenk, İsmail, Evren, Muhammet (Melih dk. 87), Ahmet, Umut, Ömer (Belem dk. 65), Serhat (Berkan dk. 46), Ozan (Eric dk. 80), Roni (İbrahim dk. 87)

Yedekler: Burak, Mustafa

Teknik Sorumlu: Semih Özü

68 Aksarayspor: Mehmet, İbrahim (Taha dk. 39), Ömer, Furkan, Serkan (Ahmet dk. 68), Gürcan, Muzaffer, Mustafa (Fatih dk. 68), Taha (Enes dk. 77), Güney (Oğuzhan dk. 77), Necmi

Yedekler: Berkay, Ömer

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki

Goller: Ozan (dk. 45+2), Roni (dk. 71) (Adanaspor), Muzaffer (dk. 17) (68 Aksarayspor)

Sarı kartlar: Serhat, Ahmet (Adanaspor), Serkan, Muhammet, Ahmet (68 Aksarayspor)

68 Aksarayspor adanaspor Ziraat Türkiye Kupası