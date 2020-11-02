MAÇ SONUCU | Hatayspor 1-1 Sivasspor

Süper Lig’de 7. haftanın kapanış maçında Atakaş Hatayspor, konuğu Demir Grup Sivasspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk 10 dakikası içinde gelen iki golle karşılaşmanın sonucu belli oldu.

Henüz 6. dakikada Sivasspor, Max Gradel ile öne geçmeyi başardı. Babjide Akintola’nın golüyle ev sahibi ekip cevap verdi ve maçta başka gol olmadı.

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Bu sonuçla, corona virüsü nedeniyle iki maçı ertelendiği için beş maç oynayabilen 12. sıradaki Hatayspor, 8 puana yükseldi. Ligde 10. sırada yer alan konuk ekip Sivasspor’un ise 6 maç sonunda 8 puanı bulunuyor.

Hatay 10 kişi bitirdi

Denge içinde geçen maçta Hatayspor’un bir topu direkten döndü. Öte yandan 65’te ve 82’de sarı kart gören Ruben Ribeiro, Hatayspor’u 10 kişi bıraktı. Ev sahibi gelecek hafta Kayserispor’a konuk olacak. Sivasspor ise kritik maçta Galatasaray’ı ağırlayacak.