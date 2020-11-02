Kasımpaşa’da sürpriz ayrılık… Başarısı yine cezasız kalmadı

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında takıma gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 7 hafta sonra yollarını ayırdı.

Bu sezon Süper Lig’de teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Kasımpaşa’da, tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

ALTIPARMAK DA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan gelişmenin ardından tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, konu ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Altıparmak, “Başkan ile yaşadığımız fikir ayrılıkları sonrasında yollarımızı ayırdık” ifadelerine yer verdi.

Sezon başında Kasımpaşa ile anlaşmaya varan Altıparmak, özellikle bu hafta Trabzonspor deplasmanında takımını 3-1 yenilgiden 4-3’lük galibiyete taşıması ile gündeme gelmişti.

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TARİHE GEÇMİŞTİ

Mehmet Altıparmak, üç sezon üst üste TFF 1. Lig’de çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkarması ile tarihe geçmiş. Mehmet Altıparmak, son 3 sezonda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e Erzurumspor, Gaziantep FK ve Hatayspor'u taşımıştı. Altıparmak'ın bu kırılması güç başarısı lig rekoru olarak tarihe geçmişti.

Son olarak Hatayspor’u Süper Lig’e taşıyan Altıparmak’ın, Akdeniz ekibi ile de yeni sezon öncesi yolları ayrılmıştı.

“SİYASETİN OLACAK Kİ TUTUNABİLESİN”

Mehmet Altıparmak, Hatayspor’u Süper Lig’e çıkardıktan sonra SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'in şampiyon hocalarına yeterince kredi ve şans verilmediğinin altını çizmişti.

Altıparmak, şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Hangi kulüp olursa olsun benim yanımda ve arkamda olabilecek, projesi olan her kulüpte başarılı oldum. Benim tek derdim de bu zaten. Bunun bir ligi yok benim için. Ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum. Biz işimizi doğru düzgün yapıyoruz. Hocaların Türkiye’de nereden nereye nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Siyasetin olacak ki tutunabilesin. Ama biz tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen grubun içindeyiz. Türk futbolunda alttan direktör olarak kaliteli bir nesil geliyor. Şu anda yukarıda hocaların onlardan bir farkı yok. Bu biraz kendini geliştirme işi. Şampiyonluğun ligi olmaz. Bir yerden sonra kendini ispatlama derdin olmuyor çünkü seni artık tanıyorlar.”

Açıklamasında Hatayspor ile devam edeceğini söyleyen başarılı teknik adam, bu açıklamasından üç gün sonra görevinden ayrılmıştı.

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