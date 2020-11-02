Karabükspor’dan Hasan Kartal’a tepki

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un ve pilot takımı olan Etimesgut Belediyespor'un başkanı Hasan Kartal’ın maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte, “Bir puan Karabük’e hiç yaramaz, üç puan da yaramaz” dediği hatırlatılarak, sözlerinin amacını aştığı, ne anlama geldiğini bilmeden söylediğini umdukları ifade edildi.

Açıklamada, “Kardemir Karabükspor, tarihinde gerek ulusal gerekse uluslararası birçok başarı elde etmiş büyük bir camiadır. Karabükspor camiasını küçümsemeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. Günümüz şartlarında gencecik 30 profesyonel futbolcumuz sahada var olma mücadelesi vermektedir. Ortada alın teri ve emek var iken haddini aşan bir söylemi Kardemir Karabükspor camiası olarak kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Özür dilemelerini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

HAKEMİ ELEŞTİRMİŞTİ

Çaykur Rizespor’un pilot takımı olan 2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor’un da kulüp başkanlığını yapan Hasan Kartal, deplasmanda golsüz Kardemir Karabükspor maçının ardından maçın hakemini eleştirmişti.

Hasan Kartal, açıklamasında şunları söylemişti:

“Zor bir yarıştasınız. Keşke biz alsak 3 puan daha iyi olurdu. Bir puan Karabük’e hiç yaramaz. Üç puan da yaramaz. Neticede yukarıları doğru giden bir Etimesgut Belediyespor vardı. Biraz önünü kesti ama hakem çok başarısız bir hakemdi. Böyle hakem olmaz. Bu hakemler her yerde, Süper Lig’de de aynı burada da aynı… Türkiye hakem yetiştiremiyor. Herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz.”

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