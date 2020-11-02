Hatayspor’da 1 puan yüzleri güldürmedi! Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: ‘Aslında 4-1 olacak maçtı’

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, 4-1 skorla bitecek bir maçtan berabere ayrıldıklarını söyledi. Hatayspor’un daha iyi yerlere geleceğini belirten Vardı, “Yaklaşık iki haftadır 17 futbolcumuz korona virüs tedavisi görüyordu. Üç gün önce karantina süreleri bitti. Karantina süresinden sonra çok şükür ki futbolcularımızın ikisi hariç onlar da negatif çıktı ama onların karantina süresi bitmediği için bugün oynamaya imkanları olmadı” dedi.

“Tabii ki maç eksiğimiz var” diyen Vardı, “Antrenman eksiğimiz var konudan dolayı özellikle futbolcularımızın takım halinde çalışmaması, karantinadan dolayı da bireysel olarak bile çalışmamaları bizi etkiledi. Her zaman için şunu söyledik Atakaş Hatayspor kendine layık bir şekilde çıkıp oynayacaktır. Zor şartlarda oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

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‘Beş yıldır hiçbir şey kolay olmadı’

“Bizim için yaklaşık 5 yıldır hiçbir şey kolay olmadı. 2. Lig’den 1. Lige, 1. Ligden Süper Lige bütün zorluklarla geldik, bu zorluklarımızın farkındayız, biz emeğimizin teriyle, alnımızın teriyle buralara geldik” diyen Vardı oyunu “Bugün de herkes izledi. Çok güzel bir maç oldu. Aslında 4-1 olacak bir maçtı ama maalesef 2 tanesi direkten döndü, birisi ofsayt olarak geçersiz sayıldı. Genelde takımımız iyiydi, eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimizi tamamlayalım inşallah, Atakaş Hatayspor önümüzdeki maçlara bakacaktır” sözleriyle değerlendirdi.

Çaytemel: ‘Güzel günler bizi bekliyor’

Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel ise takımın bir aydır antrenman yapamadığını ama yine de çok iyi mücadele sergilediğini söyledi. İyi oyuna rağmen bir puana razı olduklarını dile getiren kaptan Çaytemel şöyle konuştu:

“İki takımı da tebrik etmek lazım iyi mücadele oldu. Sivasspor tabii Avrupa kupası maçları da var, yorgun geldiler, bunun bilincindeydik. Özellikle son 15-20 dakikada çok iyi pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra tabii biraz da en azından kaybetmemeyi de düşündük. Bizim için kötü olmayan bir puan aldık bugün çünkü çok uzun bir ara verdik. Bir aydır maç oynamıyor takım maalesef ama yavaş yavaş İnşallah ritmi yakalayacağız. Güzel günler bizi bekliyor. Pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün 3 puanla ayrılacaktık sahadan ama nasip kısmet 1 puana razı olsun, iki takıma da tebrikler.”

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İzmir'de yaşanan deprem felaketinde ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Ömer Erdoğan: ‘Oyuncularım sahada karakter gösterdi’

Erdoğan çok fazla antrenman yapamadıklarını ama oyuncularının sahada karakter gösterdiğini belirterek, “En son 1 ay önce Alanyaspor ile karşılaştığımız maçtan sonra takımın 20 küsür oyuncusu Covid-19'a yakalandı. Bu süreçte takım antrenmanına perşembe günü başladık. Oyuncularım sahada karakter gösterdiler, hatta 10 kişi kalmamıza rağmen galibiyeti arayan bir takım vardı sahada. Kesinlikle daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz, bu oyuncu grubu ile inşallah daha çok çalışarak, daha güzel sonuçlar alacağız. Gönül isterdi, burada bugün kendi evimizde Hatay'da ilk defa ışıklandırma altında oynanan bir maçtan galibiyet ile bitirme ama kısmet değilmiş. Bu oyuncu grubu ile biz daha çok başarılara imza atacağız” dedi.