Genç tenisçi Sarp Laleli hayatını kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ”Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli’nin Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim” dedi.