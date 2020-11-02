SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Gareth Bale golle tanıştı, Tottenham kazandı

İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Brighton'ı ağırlayan Tottenham 2-1 galip gelirken, yeni transferi ve eski futbolcusu Gareth Bale'in attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 00:13, 02/11/2020
Haberler Futbol
Gareth Bale golle tanıştı, Tottenham kazandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sahasında ağırladığı Brighton’ı 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi’nde aldığı yarayı kapatmayı başardı.

Hafta içinde Antwerp’e yenilen Tottenham, Gareth Bale’in 13. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin 56. dakikasında Tariq Lamptey’in attığı golle skoru 1-1’e getiren Brighton, 70. dakikada oyuna giren Bale’in 3 dakika sonra attığı gole engel olamayınca skor 2-1’e geldi.

Tottenham’ı öne geçiren Galli yıldız, 7 yıl 166 gün sonra Premier Lig’deki 43. golünü atmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham mücadeleyi galibiyetle tamamladı ve puanını 14 yaparak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 5 puanla 16. sırada kaldı.

İLGİLİ HABER Coronayı yenen Ronaldo, Juventus`a gollerle döndü! Coronayı yenen Ronaldo, Juventus`a gollerle döndü!

Brighton Gareth Bale Tottenham