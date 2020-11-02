Gareth Bale golle tanıştı, Tottenham kazandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sahasında ağırladığı Brighton’ı 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi’nde aldığı yarayı kapatmayı başardı.
Hafta içinde Antwerp’e yenilen Tottenham, Gareth Bale’in 13. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Mücadelenin 56. dakikasında Tariq Lamptey’in attığı golle skoru 1-1’e getiren Brighton, 70. dakikada oyuna giren Bale’in 3 dakika sonra attığı gole engel olamayınca skor 2-1’e geldi.
Tottenham’ı öne geçiren Galli yıldız, 7 yıl 166 gün sonra Premier Lig’deki 43. golünü atmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham mücadeleyi galibiyetle tamamladı ve puanını 14 yaparak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 5 puanla 16. sırada kaldı.