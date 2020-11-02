Galatasaray ve Beşiktaş potada dibe vurdu

TÜRK sporunun lokomotiflerinden ikisi, futbol dışı branşları küçümsemenin bedelini ödüyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta geride kalırken son iki sırada Galatasaray ve Beşiktaş yer alıyor. 6 maçta 2 galibiyet alabilen Aslan 7 puanla 15'nci, 6 maçta hiç kazanamayan Kartal, 5 puanla 16. ve son sırada. İki büyük camianın küme düşme hattındaki takımları, eski oyuncuları ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle ceza almış ve sezona eksi 1 puanla başlamıştı.

TRANSFER GÜNDEMDE

TAKIM maliyeti 1 milyon doların altına indirilen Galatasaray, kötü kadro yapılanması nedeniyle daha düşük bütçeli takımlara yenildi. Dün Fethiye'ye boyun eğen Beşiktaş da geçen sezonla birlikte (1993-94 sezonundan beri ilk kez) üst üste 8 maç kaybetti. Genç Türk oyuncularla takımı baştan aşağı yenileyen siyah-beyazlılar, bu gençlik aşısından verim alamadı.

KADINLARDA DAHA İYİ

GALATASARAY, 14 takımlı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada. Beşiktaş ise 2 galibiyet 4 yenilgiyle 10. durumda.