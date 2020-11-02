Diego Perotti: ‘İlk maçında gol atmak her oyuncunun hayalidir’

Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederken oyuna sonradan giren ve takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Diego Perotti, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın 62. dakikasında vatandaşı Jose Sosa’nın yerine oyuna dahil olan 32 yaşındaki Arjantinli penaltı pozisyonunun da kahramanı oldu. Perotti, faule maruz kalmasıyla çıkan penaltı kararından sonra topu alarak penaltıyı atmak istedi.

‘Atabileceğimi hissettim ve özgüvenle geldim’

O anları anlatan Perotti, “Takımıyla çıktığı ilk maçta gol atmak her oyuncunun hayalidir. Penaltı pozisyonu olduğunda atabileceğimi hissettim ve özgüvenle geldim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için çekildiler, onlara da teşekkür ederim” dedi.

Oyunu da değerlendiren deneyimli oyuncu “Daha farklı bir skor olabilirdi. Her geçen gün daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

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