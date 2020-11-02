Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: ‘Bu oyun bizi kurtarmaz’

Süper Lig’in yedinci haftasında deplasmanda Hatayspor’la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç sonu açıklamalarında karşılaşmanın dengede gittiğinden söz etti. Çalımbay, “Hatayspor da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik” ifadelerini kullandı.

Çalımbay, beklemedikleri anda gol yediklerini ve bu golün kendilerini üzdüğünü belirterek, “Her şeyden önce maça çok iyi başladık. İstediğimiz golü de iyi oynarken bulduk. Ama beklediğimiz anda kısa zamanda golü de yedik. Bu gol tabii ki bizi çok üzdü, çünkü maçtan önce dikkat etmemiz gereken şekilde söylemiştik” dedi.

‘Bu oyun bizi kurtarmaz’

“Sonrasında ortada bir maç geçti, Hatayspor da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik” diyen Çalımbay, “10 kişi kaldıklarında biz de onlar da pozisyon yakaladılar. Bence güzel bir maç geçti ama oyun olarak kendi adımıza baktığımızda bu oyun bizi kurtarmaz. Bizim bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Deneyimli çalıştırıcı “Sakatlarımız, hazır olmayan arkadaşlarımız var. Biraz sıkıntılı durumdayız, bu konulardan dolayı. 2 gün sonra Karabağ maçımız, sonra Galatasaray maçımız var. Tek düşüncemiz bu iki maçı iyi şekilde bitirip 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirip sakat arkadaşlarımız da geldikten sonra hem lig de hem de Avrupa'da çok daha başarılı olacağız” diye konuştu.